«ما حدث لا يرضيني».. جمال شعبان يعلق على واقعة معهد الكبد بالمنوفية

علق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على واقعة معهد الكبد القومي بالمنوفية، التي شهدت مشادة بين طبيب وإحدى الممرضات أثناء تأدية عملها، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، ووصلت إلى قيام الطبيب برفع الحذاء في وجه الممرضة.

ما حدث لا يرضيني

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، إن ما حدث أمر لا يرضيه، مؤكدًا أن هذا التصرف لم يعجبه، وأن الجميع داخل المنظومة الطبية يعملون من أجل خدمة المريض.

وشدد على أنه لا يجوز لأي شخص الاعتداء على شخص آخر، موضحًا أن مهمة العامل أو الممرضة لا تقل أهمية عن دور الطبيب، مهما اختلفت طبيعة المسؤوليات.

«الأدوار تكتمل بالتعاون»

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن العامل أو الممرض أو أي شخص داخل المنظومة الطبية، إذا أخفق في أداء دوره، فإن ذلك قد يؤثر بشكل مباشر على المريض وحالته الصحية.

وأكد أن جميع الأدوار داخل المستشفى تكتمل من خلال التعاون والعمل الجماعي، ولا يمكن لطرف واحد أن يؤدي دوره بصورة منفصلة عن باقي أعضاء الفريق الطبي.

النظافة جزء من نجاح العلاج

وأوضح جمال شعبان أن دور العامل داخل المستشفى له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه إذا لم تتم عملية التنظيف بالشكل الصحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تلوث الجرح وحدوث مشكلات صحية للمريض.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح الطبيب في أداء مهمته لا ينفصل عن أداء باقي أفراد الفريق الطبي والعاملين داخل المستشفى، وأن التعاون والاحترام المتبادل يمثلان أساس تقديم خدمة طبية جيدة للمريض.