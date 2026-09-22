جمال شعبان يحذر: السمنة خطر كبير على القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السمنة لا تقل خطورة عن العديد من الأمراض الخطيرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن زيادة الوزن تسبب العديد من المشكلات الصحية، خاصة أمراض القلب، كما تؤثر سلبًا على مختلف أعضاء الجسم.

زيادة الوزن تهدد صحة القلب

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن زيادة الوزن تمثل عبئًا على القلب، وقد تؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يكونون أكثر عرضة لمشكلات القلب.

السمنة وعلاقتها بالأمراض المزمنة

ولفت إلى أن زيادة الوزن قد ترتبط بالإصابة بمرض السكري، وبعض أنواع السرطان، فضلًا عن إمكانية حدوث اضطرابات في كهرباء القلب.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.

وشدد جمال شعبان على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على الوزن الصحي، وممارسة الرياضة، واتباع نمط حياة يساعد على الوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن.