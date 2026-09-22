طفرة طبية بعلم الأدوية.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن حقن التخسيس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة شهدت تساؤلات متزايدة من المواطنين حول حقن التخسيس، ومدى فعاليتها وما إذا كانت تحمل أضرارًا صحية.

وقال الدكتور جمال شعبان إن حقن التخسيس تمثل طفرة كبيرة في علم الأدوية، موضحًا أن هناك العديد من الأدوية التي أحدثت نقلة كبيرة في علاج المرضى وأسهمت في إنقاذ حياة الكثيرين.

المضادات الحيوية والأنسولين أحدثا ثورة علاجية

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن المضادات الحيوية كانت أيضًا من أبرز الاكتشافات التي أحدثت طفرة كبيرة في مجال الطب، بعدما كانت بعض الأمراض تتسبب في وفاة أعداد كبيرة من الأشخاص.

وأشار إلى أن الأنسولين أحدث بدوره طفرة كبيرة في علاج مرضى السكري، موضحًا أن هناك أطفالًا كانوا يتعرضون للوفاة بسبب مرض السكري قبل اكتشاف الأنسولين واستخدامه في العلاج.

أدوية التخسيس مفيدة ولكن بشروط

وتابع الدكتور جمال شعبان أن علاجات التخسيس يمكن أن تكون من الوسائل المفيدة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تحقيق التوازن وعدم استخدامها بصورة عشوائية لتجنب حدوث مشكلات صحية.

ولفت إلى أن كل جرعة من أدوية التخسيس يجب أن تكون محددة ومحسوبة وفقًا لحالة المريض، مع ضرورة وجود متابعة من الطبيب المختص.

تحذير من فقدان الوزن بصورة غير محسوبة

وأوضح أن فقدان الوزن بصورة سريعة أو غير محسوبة قد يصاحبه بعض المشكلات الصحية، مشيرًا إلى أهمية متابعة مكونات الجسم، بما في ذلك الدهون الداخلية وكتلة العضلات، خلال رحلة إنقاص الوزن.

وأكد أن الهدف من استخدام علاجات التخسيس يجب أن يكون تحقيق فقدان صحي للوزن، مع الحفاظ على صحة الجسم وكتلة العضلات وتجنب أي مضاعفات ناتجة عن الاستخدام غير المنضبط.

واختتم الدكتور جمال شعبان حديثه بالتأكيد على أن علاجات التخسيس تمثل تطورًا مهمًا في مجال الطب، ولها تأثير على حياة الكثير من الأشخاص، بشرط استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف طبي.