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لجان وزارة السياحة والآثار تواصل أعمالها الميدانية لمتابعة تنفيذ برامج العمرة في الأراضي المقدسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجان وزارة السياحة والآثار تواصل أعمالها الميدانية لمتابعة تنفيذ برامج العمرة في الأراضي المقدسة

العمرة مع شركات السياحة
العمرة مع شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

تواصل، لجان وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، أعمالها الميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة تنفيذ شركات السياحة لبرامج العمرة لموسم 1448هـ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وفي إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على حماية حقوق المعتمرين المصريين والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم طوال فترة إقامتهم بالأراضي السعودية.

التزام شركات السياحة بتنفيذ برامج العمرة

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن لجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة مدى التزام شركات السياحة بتنفيذ برامج العمرة المعتمدة، ورصد أي ملاحظات قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، والتدخل الفوري لحل أي عقبات تواجه الشركات أو المعتمرين، مشيرة إلى أن التنسيق والتعاون المشترك القائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة والجهات السعودية المعنية يُسهم في سرعة التعامل ميدانياً وتوفير أفضل سبل الرعاية للمعتمرين المصريين.

كما أشارت إلى الالتزام الذي تبديه الغالبية العظمى من شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها وتقديم الخدمات المُقررة للمعتمرين، لافتة إلى أن الحالات التي تم رصد مخالفتها للبرامج المعتمدة حتى الآن تقتصر على عدد محدود من الشركات، وأن لجان الوزارة تتعامل مع هذه الحالات فور رصدها، وتعمل على تصحيح الأوضاع وحل المشكلات في حينها بما يضمن حصول المعتمرين على حقوقهم والخدمات المتعاقدين عليها، وذلك بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة حيال الشركات المخالفة، مؤكدة على أن معالجة المشكلة بصورة فورية لا تحول دون مساءلة الشركة عن المخالفة.

وفي هذا السياق، تقوم لجان الوزارة بتنفيذ جولات ميدانية على الفنادق التي يقيم بها المعتمرون المصريون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، للاطمئنان عليهم، ومتابعة مدى التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المُعتمدة والمُسجلة على البوابة المصرية للعمرة، والتحقق من مطابقة مقرات الإقامة ومستوى الخدمات المقدمة لما تم التعاقد عليه مع المعتمرين.

كما تحرص اللجان خلال جولاتها على الالتقاء بالمعتمرين المصريين والاستماع إليهم، وتلقي أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالسكن أو الانتقالات أو الخدمات المتضمنة بالبرنامج، والعمل على فحصها والتعامل معها بصورة فورية، بالتنسيق مع شركات السياحة والوكلاء السعوديين والجهات المعنية، بما يضمن سرعة إزالة أسباب الشكوى والحفاظ على حقوق المعتمرين.

وتتولى اللجان كذلك تعريف هؤلاء المعتمرين بتطبيق (رفيق) الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة هذا الموسم لأول مرة لهم ولمشرفي شركات السياحة لتطوير منظومة المتابعة الرقمية لرحلات العمرة، وقيامهم بتقديم شرح لهم حول كيفية استخدام التطبيق في تأكيد المغادرة من المنافذ المصرية وكذلك تأكيد الوصول إلى مقرات الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والعودة إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى طرق إرسال الملاحظات أو البلاغات ومتابعة الرد عليها، حيث يُمثل هذا التطبيق وسيلة سريعة ومباشرة للتواصل مع لجان الوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية وغرفة العمليات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالقاهرة، بما يُتيح سرعة التدخل والتعامل مع أي موقف قد يطرأ خلال الرحلة.

كما تقوم اللجان من خلال البيانات التي يوفرها التطبيق بمتابعة مراحل تنفيذ رحلة العمرة والتحقق من مطابقة مقرات الإقامة للبرنامج المعتمد، كما تُتيح هذه البيانات لغرفة العمليات رصد الملاحظات الواردة وتوجيهها إلى اللجنة المختصة أو شركة السياحة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما خصصت الوزارة مقرين لاستقبال المعتمرين المصريين وممثلي شركات السياحة المصرية وتلقي الملاحظات والشكاوى بالأراضي السعودية، بفندق مكارم أجياد مكة، شارع أجياد العام بمكة المكرمة، وفندق كراون بلازا، المنطقة المركزية الجنوبية، أمام متحف بستان الصافية بالمدينة المنورة.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار بالمعتمرين التواصل مع لجانها لأية استفسارات أو حال حدوث أي مشكلة أو وجود ملاحظة على الخدمات المقدمة، سواء من خلال استخدام تطبيق رفيق أو بالتوجه إلى مقري اللجنتين، حتى يتسنى التعامل معها في حينها، مع مواصلة اللجان أداء مهامها طوال موسم العمرة للاطمئنان على المعتمرين ومتابعة انتظام تنفيذ برامجهم.

العمرة شركات السياحة الحج والعمرة وزارة السياحة والآثار السياحة

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