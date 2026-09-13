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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة: العمل بـ تأشيرة الدخول عند الوصول 15 سبتمبر

تأشيرة مصر
تأشيرة مصر
محمد الاسكندرانى

أخطرت غرفة شركات السياحة، أعضائها بدء التشغيل الفعلي للمنظومة الجديدة للحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول بداية من 15 سبتمبر 2026.

ونوهت غرفة شركات السياحة، في اخطار رقم 166 لسنة 2026، أن تطبيق القرار بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي التي بدأت في الأول من أغسطس الماضي بجميع صالات الوصول بميناء القاهرة الجوي.

تأِيرة الدخول عند الوصول

 

لفتت الغرفة، أنه بداية من 15 سبتمبر يقتصر بيع رموز الاستجابة السريعة QR Code بنظام الجملة “Bulk” لشركات السياحة ومندوبيها من خلال فروع البنوك خارج الدوائر الجمركية، على السداد باستخدام البطاقات البنكية فقط، على أن يستمر السماح بالسداد النقدي حتى 15 سبتمبر فقط.


أفادت أن إتاحة بيع رموز الاستجابة السريعة QR Code مستمر بنظام الجملة “Bulk” لمندوبي شركات السياحة من خلال فروع البنوك، ومن بينها بنكا الأهلي المصري ومصر، خارج الدوائر الجمركية.

وأضافت إلى أنه يستمر السماح للسائحين الأفراد القادمين إلى مصر بالسداد النقدي من خلال فروع البنوك الموجودة داخل الدوائر الجمركية، مع تحديد مدة صلاحية رموز الاستجابة السريعة الصادرة للأفراد وشركات السياحة بـ7 أيام كحد أقصى.

وانهت الغرفة اخطارها بـ الانتهاء من تجهيز وتجريب المنصة الإلكترونية المخصصة لشركات السياحة visaonarrival.gov.eg، بما يتيح للشركات متابعة الكميات التي تم شراؤها، ورصد الرموز التي تم استهلاكها والمتبقي منها.
 

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