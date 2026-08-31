رسوم 15 دولارا على تأشيرات الدخول والخدمات بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية، القرار الوزاري رقم 2553 لسنة 2026 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقر فرض رسم جديد على كافة تأشيرات الدخول والخدمات القنصلية الصادرة عن المعابر الحدودية والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

ويأتي القرار بناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإعمالاً للتأطير التشريعي لقوانين نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والخدمة المدنية.

تفاصيل وقيمة الرسم المقرر

وحددت المادة الأولى من القرار، التفاصيل المالية للتطبيقات المقررة:

القيمة المالية: فرض رسم بقيمة 15 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة في الدولة التي تتم فيها المعاملة).

فرض رسم بقيمة 15 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة في الدولة التي تتم فيها المعاملة). نطاق التطبيق: كل تأشيرة دخول أو مرور تفرضها وتصدرها السلطات المصرية بمنافذ الدخول المختلفة (المطارات والموانئ والمعابر البرية). كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة وسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.



موعد التنفيذ الرسمي

تاريخ بدء العمل بالقرار: حدد القرار الصادر بدء التحصيل الرسمي والعمل بالأحكام التنفيذية اعتباراً من 1 يناير 2027.

حدد القرار الصادر بدء التحصيل الرسمي والعمل بالأحكام التنفيذية اعتباراً من 1 يناير 2027. الخدمات الإضافية: تُحصل هذه الرسوم إلى جانب التكاليف الإجرائية أو الفنية الأخرى المقررة قانوناً بحسب نوع الخدمة المعنية (سياحية، ترانزيت، أو معاملات إدارية قنصلية).

قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة

وكان أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا في تنظيم القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وتضمينها العديد من التخصصات الطبية اللازمة، وتقديم الخدمة من خلال كوادر متخصصة، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم جهود الدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة، نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2026، شملت مراكز أبو المطامير ووادي النطرون ودمنهور، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة لاستكمال العلاج.

وقالت إن أعمال القافلة أسفرت على مدار 6 أيام عن الكشف على إجمالي 3676 مواطنًا، كما تم صرف 452 نظارة طبية للمواطنين المُستحقين، إلى جانب تحديد 213 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن تحديد 102 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجهم بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

وأضافت رئيس اللجنة أنه في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، فقد استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الذي ترأسته الدكتورة نجلاء عبد المنعم، وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، لاسيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.