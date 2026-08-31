غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة منتخب السويس بتروجت الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع منتخب السويس بتروجت في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة بينما يتطلع منتخب السويس بتروجت إلى تقديم أداء قوي أمام الفارس الأبيض والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالبطولة.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

ويشهد تشكيل الزمالك غياب عدد من اللاعبين عن مواجهة منتخب السويس بتروجت لأسباب مختلفة حيث تضم قائمة الغائبين محمد صبحي وخوان بيزيرا وأحمد حسام ومحمود جهاد وسيف جعفروأحمد الجفالي وعمرو ناصر.

وتأتي أسباب الغياب على النحو التالي:

- محمد صبحي – أسباب فنية.

- سيف جعفر – أسباب فنية.

- خوان بيزيرا – انقطاع عن الفريق.

- أحمد الجفالي – عدم الجاهزية.

- محمود جهاد – أسباب فنية.

- أحمد حسام – عدم الجاهزية.

- عمرو ناصر – الإصابة.

ويأمل الزمالك في تجاوز الغيابات واستغلال عناصره المتاحة لتحقيق الفوز خاصة أن حصد النقاط الثلاث يمثل خطوة مهمة في طريق الفريق نحو المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري.