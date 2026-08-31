لـ لم شمل الأسرة| إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم

زفت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشرى سارة لجميع المعلمين المساعدين بشأن تظلمات ( الدفعة الثانية - الدفعة الثالثة - الدفعة الرابعة ) المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم الذين تقدموا بطلب اعادة التسكين من المحافظة المتعاقد عليها، إلى المحافظات محل اقامتهم نظراً للم شمل الاسرة

حيث أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إصدار القرار الوزاري رقم (158) بتاريخ 31 أغسطس 2026 بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم الذين تقدموا بطلبات نظراً لـ ظروف قهرية.

حيث ​أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بإعادة تسكين المعلمين المساعدين تظلمات ( الدفعة الثانية - الدفعة الثالثة - الدفعة الرابعة ) المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم الذين تقدموا بطلب إعادة التسكين من المحافظة المتعاقد عليها، إلى المحافظات محل اقامتهم نظراً للم شمل الاسرة

ونص قرار وزير التربية والتعليم في المادة الأولى على أن يُعاد تسكين المعلمين المساعدين، الذين تم التعاقد معهم، وفقاً للقرارين الوزاريين رقمي: 190 لسنة 2023، و223 لسنة 2025، في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 190، وفقاً لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة.



ونصت المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم، ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.

المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.