خاص .. كواليس حل أزمة بيزيرا مع الزمالك .. واللاعب فى القاهرة خلال أيام

علم " صدي البلد " أن أزمة البرازيلي خوان بيزيرا صانع العاب نادي الزمالك اقتربت من الحل بعد عدة جلسات تمت خلال الساعات الأخيرة بين مسئولى النادي و محامى اللاعب فى حضور أحد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية بالنادي واللاعب معا.

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك أنه تم الاتفاق على عودة اللاعب الى نادي الزمالك ومن ثم بحث الأمر مجددا سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل سواء فى الوقت الحالي أو فى يناير المقبل .

وأشارت المصادر الى أن اللاعب قد يصل القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل حضور الاجتماع وبدء الانضمام لتدريبات الفريق وفقا لما تم الاتفاق عليه .

وأوضحت المصادر الى أنه سيتم توقيع وتفعيل كافة الغرامات التى تم توقيعها على اللاعب بعد تغيبه عن تدريبات ومباريات الفريق بدون اذن .

وأشارت المصادر الى ان نادي الزمالك تمسك بتطبيق سياسته ولائحته على اللاعب خاصة أن موقف النادي قوي جدا من الناحية القانونية بعد أن قام نادي الزمالك بتسديد كافة المستحقات الخاصة باللاعب .

مباراة الزمالك وبتروجت

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز عودة المخضرم عبد الله السعيد بعد غيابه عن أول مباراتين للفريق في المسابقة.

وكان عبد الله السعيد قد ابتعد عن حسابات الجهاز الفني خلال مواجهتي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بعد انضمامه إلى فترة إعداد الفريق للموسم الجديد في وقت متأخر.

الظهور الأول في قائمة الزمالك

وتحمل مواجهة بتروجت الظهور الأول لعبد الله السعيد ضمن قائمة الزمالك خلال الموسم الحالي ليصبح اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني في ثالث جولات المسابقة.

ولا يعني انضمام اللاعب إلى القائمة مشاركته بشكل مؤكد حيث يبقى قرار الدفع به سواء أساسيا أو كبديل وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال ومدى جاهزية اللاعب قبل اللقاء.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في الاستفادة من خبرات عبد الله السعيد خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية المنافسات وحاجة الفريق إلى جميع عناصره لتحقيق أهدافه في الموسم الجاري.

الزمالك يواجه بتروجت الليلة

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة انطلاقته بقوة في مشوار البطولة.