تاريخ مواجهات الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت قبل موقعة الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت

ويلعب الزمالك ضد منتخب السويس بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

ويحاول الزمالك استمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على فريق البنك الأهلي في الجولة السابقة بنتيجة 3-0 بعد التعادل في الجولة الأولى امام الاتحاد السكندري 0-0.

تاريخ مواجهات الزمالك ومنتخب السويس بتروجت

فريق منتخب السويس بتروجيت هو الوحيد المكون من ثلاث أندية في الدوري المصري حيث اندمج نادي اتحاد السويس مع نادي السويس ليتم تكوين منتخب السويس في عام 1967 قبل الاندماج مع بتروجت قبل انطلاق الموسم الجاري.

لعب نادي اتحاد السويس لمدة 10 مواسم في الدوري المصري الممتاز بداية من موسم 1955-1956 فيما لعب نادي السويس في الدوري الممتاز 5 مواسم بداية من موسم 1957-1958 ووصل لنهائي كأس مصر 1964-1965 وخسره أمام الترسانة بنتيجة 4-1

لعب نادي منتخب السويس وهو المسمى الجديد من اندماج أندية السويس 15 موسم في الدوري المصري الممتاز بداية من موسم 1974-1975 ولعب نهائي كأس مصر 1989-1990 وخسر أمام المقاولون العرب 2-1 كمان حقق المركز الرابع في كأس الدوري موسم 99-2000 وهو ما تم إلغاءه بسبب مشاركة لاعب غير مؤهل

منتخب السويس واجه الزمالك 31 مرة وفاز الأبيض 20 مباراة وتعادلا في 7 مباريات وفاز منتخب السويس 4مباريات

أما نادي بتروجيت فقد واجه الزمالك في 28 مباراة فاز الزمالك 15 مباراة وتعادلا في 7 وفاز بتروجت 6 مباريات وذلك قبل دمج فريق منتخب السويس مع بتروجيت قبل انطلاق الموسم الحالي