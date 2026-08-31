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اليوم.. أخر موعد للتقديم على 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليوم.. أخر موعد للتقديم على 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

خالد هاشم
خالد هاشم
ولاء عبد الكريم

دعت وزارة الصناعة المستثمرين إلى سرعة التقديم وسحب كراسات الشروط ضمن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، لأن اليوم هو الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح.

ويضم الطرح 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتوفير أراضٍ صناعية وتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتعزيز الاستثمار الصناعي.

540 قطعة في 20 منطقة صناعية

يشمل الطرح قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، بما يلائم مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى.

وترتبط الأراضي المطروحة بعدد من الصناعات والأنشطة المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

24 شهرًا لإقامة المشروع

حددت وزارة الصناعة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات بـ 24 شهرًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى بدء التشغيل، وفقًا لمراحل زمنية محددة.

وتتضمن المرحلة الأولى 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء، تليها مرحلة تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا.

ويتعين على المستثمر تنفيذ 100% من حجم الإنشاءات وفقًا لرخصة البناء خلال 18 شهرًا، على أن يتم خلال 24 شهرًا استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وفي حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

التقديم إلكترونيًا بالكامل

يتم سحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر خدمات «الإيجار المنتهي بالتملك».

ويبدأ المستثمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب على المنصة، ثم الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء الطلب، يلي ذلك إدخال البيانات الأساسية للشركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيار قطعة الأرض من خلال الخريطة.

ويتعين على المستثمر تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

إعلان النتائج خلال 15 يومًا

ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية أمام المستثمرين.

تخفيف أعباء شراء الأرض

يأتي نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» كإحدى الآليات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دعم القطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية وتمويلية أكثر مرونة للمستثمرين.

ويستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمر، إذ لا يُلزم بسداد قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع، بما يتيح توجيه السيولة المتاحة نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، وصولًا إلى بدء النشاط الصناعي في أسرع وقت ممكن.

الإيجار حتى 21 عامًا

تمتد مدة الإيجار في منظومة «الإيجار المنتهي بالتملك» إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

ويعاد النظر في تقييم قيمة الإيجار كل 7 سنوات، وفقًا للضوابط المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

الصناعة التملك بالايجار الأراضي الصناعية

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