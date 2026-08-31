لجنة الحكام تجتمع اليوم لمناقشة أزمة تصريحات نجل المعلم بشان معروف وجمعة

تعقد لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح إجتماعا اليوم الإثنين لمناقشة وتحليل الحالات التحكيمية الجدلية فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتناقش لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح اليوم الإثنين أزمة تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة بشأن محادثة محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد فى الدوري الممتاز مع وائل جمعة مدير الكرة بشأن عدم حماية علي محمود لاعب الأهلي وطرده خلال المباراة

كما ستتطرق لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح إلى طلب الإستماع إلى محادثة تقنية الفيديو لمحمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد للوقوف على مدى صحة اتهامات الإعلامي كريم حسن شحاتة من عدمه.

ومن المقرر أيضا مناقشة لجنة الحكام التجاوزات الصادرة من أحد الحكام الدوليين السابقين من أسرة التحكيم فى حق عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة الرئيسية فى اتحاد الكرة.

أزمة تصريحات كريم حسن شحاته

وكان الإعلامي كريم حسن شحاته قد أكد أن الحكم محمد معروف خلال مباراة الأهلي وزد قال لوائل جمعة: خرجوا علي محمود، عنده إنذار وأنا مش هعرف أحميه تاني

فيما نفي وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي وقال:ما تردد عن حديث الحكم محمد معروف معي لتبديل علي محمود لاعب الفريق خوفا من حصوله البطاقة الحمراء في لقاء زد.. كلام كاذب وغير صحيح

مستحيل أن يحدث ذلك من الأساس.