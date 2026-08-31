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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس لجنة الحكام: محمود وفا سيدير مباريات الأهلي بشكل طبيعي.. والحكم المصري خط أحمر

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم محمود وفا سيواصل إدارة مباريات الأهلي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة فتح صفحة جديدة ونسيان ما حدث في الموسم الماضي.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، ويذاع على قناة "CBC": "محمود وفا سيدير مباريات للأهلي بشكل طبيعي، ولكن في الوقت المناسب، وأنا قلت في البداية لازم نبدأ صفحة جديدة وننسى الماضي، وكلنا بنخطئ".

وأضاف: "هناك تربص بالتحكيم وهجوم رهيب وحاجة لا تصدق من البعض، والناس مش عايزة تنسى الماضي وما حدث في الموسم الماضي".

وتابع: "لم أرفض التحكيم الأجنبي لمباريات القمة، وأنا مع الحكم المصري، وهناك لائحة هي من تحكم".

واشار : "تلقيت مكالمة من رئيس المنصورة، وأنا شايف إن الكرة من الصعب إنك تقول إنها هدف أو غير هدف من دون تقنية الـVAR، والوحيد اللي يقدر يقول هو الحكم المساعد، لأنه هو واقف على خط واحد".

واختتم عبدالفتاح تصريحاته قائلًا: "نحترم جميع رؤساء الأندية، والحكم المساعد هو الوحيد اللي يقدر يقول الكرة هدف أو لا، وحتى اللاعبين ما اعترضوش في المباراة".

عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود وفا الأهلي

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