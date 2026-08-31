مدرب طلائع الجيش يكشف كواليس فشل انتقال علي حمدي الزمالك

كشف جمعة مشهور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن علي حمدي، لاعب الفريق السابق والبنك الأهلي الحالي، كان قد وقّع بالفعل على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك، إلا أن أزمة القيد التي يعاني منها النادي حالت دون إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال مشهور، في تصريحات ببرنامج "الكلاسيكو"، إن الاتفاق بين اللاعب والزمالك كان قد تم، وأن حمدي أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، لكن أزمة القيد عطلت إتمام الإجراءات النهائية للصفقة.

وأكد المدير الفني لطلائع الجيش أن اللاعب كان قريبًا من ارتداء قميص الزمالك، لولا الظروف المتعلقة بالقيد، التي حالت دون استكمال عملية الانتقال بصورة رسمية.