جمعة مشهور: طلائع الجيش يضم لاعبين يستحقون الانضمام لمنتخب مصر

أكد جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن مستوياتهم لا تقل عن اللاعبين المتواجدين حاليًا مع المنتخب.

وقال مشهور، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن طلائع الجيش يمتلك عناصر تمتلك الإمكانات الفنية والبدنية التي تؤهلها لتمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا أن بعض لاعبيه يستحقون الحصول على فرصة مع الفراعنة.

وأشار المدير الفني إلى ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه، موضحًا أن المنافسة على الانضمام للمنتخب حق مشروع لكل لاعب يقدم مستويات مميزة ويثبت جدارته داخل الملعب.