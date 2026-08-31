أحمد السيد: بعض جماهير الزمالك تفضل تتويج بيراميدز بالبطولات بدلا من الأهلي

تحدث أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، عن طبيعة المنافسة بين جماهير الأندية المصرية، مشيرًا إلى وجود حالة من التعاطف لدى بعض جماهير الزمالك تجاه فريق بيراميدز خلال المنافسات المحلية والقارية.

وقال السيد، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن جماهير الزمالك تميل إلى تشجيع بيراميدز في بعض المواجهات، خاصة عندما يكون منافسًا للأهلي على البطولات.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن بعض جماهير الزمالك قد تفضل تتويج بيراميدز بأي بطولة بدلًا من الأهلي، باعتبار أن المنافسة التاريخية بين القطبين تجعل البعض يتمنى عدم تتويج الغريم التقليدي.

وأكد أن هذا الأمر يعكس طبيعة المنافسة الجماهيرية القوية بين الأهلي والزمالك، والتي تمتد أحيانًا إلى تشجيع المنافسين.