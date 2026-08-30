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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة المصري في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب لاعب الوسط الدولي محمود صابر عن مباراة النادي المصري بسبب الإصابة.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في الثامنة من مساء الاثنين على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وأوضح المنيري أن محمود صابر شعر بالإصابة خلال مباراة أبو قير للأسمدة الأخيرة في الدوري، وخضع لأشعة أثبتت معاناته من إصابة على مستوى العضلة الأمامية، لذلك سيغيب عن لقاء المصري، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه لمباراة جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

مصطفى المنيري بيراميدز محمود صابر النادي المصري

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