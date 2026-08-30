بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

تصدر الفنان محمد فراج تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد نجاح مسلسل لعبة جهنم.

وجهت الفنانة بسنت شوقي رسالة طريفة ومؤثرة إلى زوجها الفنان محمد فراج، كشفت خلالها عن حجم انشغاله بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يحصل على أي راحة تقريبًا بين مشاريعه.

وكتبت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أنوّه إن محمد خلص تصوير ورد وشوكولاتة يوم 31 أكتوبر 2025، وابتدى تصوير لعبة جهنم يوم 1 نوفمبر 2025، يعني مخدش يوم واحد حتى في النص يفصل».

وأضافت بسنت شوقي في رسالتها، معبرة عن قلقها على زوجها بطريقة تجمع بين الكوميديا والمشاعر: «الحمد لله.. أنقذوا محمد الإنسان من محمد الفنان، إحنا كعائلة عايزين حب واحتواء والله».

واختتمت رسالتها بمطالبة زوجها بالعودة إلى تقديم الأعمال الكوميدية، قائلة: «ممكن ترجع تعمل كوميدي بقى»، في إشارة إلى رغبتها في رؤيته بأعمال تحمل طابعًا أكثر خفة ومرحًا.

وتتميز بسنت شوقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

و فى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من الصور تجمع بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقى.