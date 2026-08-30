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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
ريهام قدري

يعد السمك من الأطعمة المهمة التي ينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي، لما يحتوي عليه من بروتين وأحماض دهنية مهمة، وعلى رأسها أوميجا 3، لكن تختلف القيمة الغذائية ومستويات الزئبق من نوع إلى آخر.

ويعتبر السالمون والماكريل من أبرز الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3، وهي أحماض دهنية يحتاجها الجسم ويمكن الحصول عليها من خلال بعض أنواع الأسماك والمأكولات البحرية.

أما التونة فتتميز بكونها مصدرا جيدا للبروتين، كما توفر بعض أنواعها أوميجا 3، إلا أن مستويات الزئبق تختلف وفقا لنوع التونة، لذلك لا تعد جميع أنواع التونة متساوية من الناحية الغذائية.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن السالمون والماكريل الأطلسي والتونة الخفيفة المعلبة من الخيارات التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق، بينما توجد أنواع أخرى من الأسماك يجب تجنبها بسبب ارتفاع مستويات الزئبق فيها، ومن بينها الماكريل الملكي وتونة Bigeye.

وبناء على ذلك، يمكن اعتبار السالمون والماكريل من أفضل الخيارات للحصول على أوميجا 3، بينما تظل التونة خيارا جيدا للحصول على البروتين، مع أهمية اختيار النوع المناسب وعدم الاعتماد على نوع واحد من الأسماك بشكل مستمر.

وينصح خبراء التغذية بالتنويع بين أنواع الأسماك والمأكولات البحرية، مع اختيار الأنواع الأقل في الزئبق، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر حساسية لتأثيراته مثل الحوامل والأطفال.

المصدر: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وجمعية القلب الأمريكية AHA.

السمك السالمون الماكريل ايهما افضل التونة ام السالمون

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