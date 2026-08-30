ارتفاع الأمواج يمدد غلق الشواطئ بمرسى مطروح لليوم الثالث على التوالي

تستمر أعمال غلق الشواطئ بمدينة مرسى مطروح لليوم الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين.

متابعة حالة البحر

وتتابع رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح حالة البحر بشكل مستمر، مع متابعة معدلات ارتفاع الأمواج والتغيرات في الأحوال البحرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على أرواح رواد الشواطئ.

وأكدت الجهات المعنية ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، وعدم مخالفة التعليمات أو المجازفة بالنزول إلى البحر خلال فترة اضطراب الأحوال البحرية.

ويأتي استمرار غلق الشواطئ كإجراء احترازي لحين استقرار حالة البحر، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة فتحها وفقًا لمستجدات الأحوال البحرية.