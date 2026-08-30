محمد هاني يطلب 35 مليون جنيه.. خلاف جديد مع الأهلي بشأن نسبة المشاركة

كشف محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن تفاصيل مفاوضات محمد هاني مع إدارة النادي الأهلي بشأن تجديد عقده، مشيرًا إلى وجود بعض النقاط التي لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح شوقي أن الأهلي قدم لمحمد هاني عرضًا لتجديد عقده مقابل 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز وبونص، على أن يستمر العقد لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي، بينما لم يتم التوقيع بشكل رسمي حتى الآن.

وأشار إلى أن محمد هاني طلب الحصول على 35 مليون جنيه كاملة، بحيث لا تكون الـ10 ملايين جنيه الإضافية مرتبطة بالحوافز، كما طلب إلغاء نسبة المشاركة من عقده، لضمان حصوله على كامل قيمة الـ25 مليون جنيه الأساسية بغض النظر عن عدد مشاركاته مع الفريق.

وأوضح أن عقود اللاعبين تتضمن عادةً تقسيم المقابل المالي إلى مقدم تعاقد، ومستحقات تُصرف على مدار الموسم، بالإضافة إلى نسبة مرتبطة بالمشاركة، والتي تمثل 25% من قيمة العقد الأساسي وفقًا لما ذكره.

وأكد أن الأهلي يتمسك بتطبيق نظام نسبة المشاركة في العقود، باعتبارها جزءًا من النظام المتبع داخل النادي، بينما ترتبط الـ10 ملايين جنيه الإضافية بالبطولات والإنجازات، ويتم صرفها وفقًا للبنود المحددة في العقد.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل عقد محمد هاني مع الأهلي.