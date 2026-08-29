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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني بعد الوصول لـ403 مباراة مع الأهلي: الحلم ما بيوقفش هنا.. وهدفي الـ500

محمد هاني
محمد هاني
سارة عبد الله

احتفل محمد هاني، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوصوله إلى المباراة رقم 403 بقميص القلعة الحمراء، عقب مشاركته في مواجهة زد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وحرص محمد هاني على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، استعاد خلالها بداية رحلته مع النادي، مؤكدًا أن حلمه بارتداء قميص الفريق الأول بدأ منذ طفولته.

وقال هاني: «من وأنا صغير كان حلم من أحلامي إني أشوف لاعيبة الأهلي وأبقى واحد منهم.. روحت النادي الأهلي وأنا عندي 9 سنين ومن ساعتها وأنا بحلم باللحظة دي».

وأضاف: «وصلت للفريق الأول وكان نفسي بس ألعب ولو ماتش واحد، والنهارده أنا لعبت 403 ماتش وبقيت جزء من تاريخ النادي زي ما هو تاريخي كله».

وأكد قائد الأهلي أن وصوله إلى 403 مباريات يمثل محطة مهمة في مسيرته، مشيرًا إلى أن طموحاته مع القلعة الحمراء لا تتوقف عند هذا الرقم.

وتابع: «بس الحلم ما بيوقفش هنا.. الهدف الجديد إني أوصل لـ500 ماتش في البيت اللي اتربيت فيه وأبقى أكتر لاعب في تاريخ النادي يحقق بطولات وأفضل أساعد الأهلي حتى لو بحاجة بسيطة».

ووجه محمد هاني الشكر إلى جماهير الأهلي وإدارة النادي وزملائه، قائلًا: «شكرًا لجمهور الأهلي اللي كان دايمًا سند ليا وساعدني أوصل للحظة دي، وشكرًا لإدارة النادي على دعمها المستمر، وشكرًا لزمايلي.. من غيركم عمري ما كنت هأوصل للرقم ده».

واختتم هاني رسالته بعبارة: «403 ماتش.. ولسه الحكاية مكملة»، في إشارة إلى رغبته في مواصلة مسيرته وتحقيق المزيد من الأرقام والبطولات بقميص الأهلي. ويأتي هذا الإنجاز بعدما أصبح ضمن أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في تاريخ النادي.

محمد هاني الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز

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