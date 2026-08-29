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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الجولة الرابعة من الدوري السعودي تشتعل.. الأهلي والاتحاد يواصلان الانطلاقة والاتفاق يسعى لتصحيح المسار

الدوري السعودي
الدوري السعودي
محمود أحمد

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء اليوم السبت إلى ملاعب دوري المحترفين حيث تُقام 3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة في يوم يحمل العديد من الحسابات المختلفة بين فرق تبحث عن مواصلة الانطلاقة وأخرى تسعى إلى تصحيح المسار واستعادة الثقة.

وتتصدر مواجهة الخلود أمام الأهلي المشهد في ظل الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق الضيف عقب انتصاره في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" بينما يخوض الاتحاد اختبارًا جديدًا خارج ملعبه أمام الفتح في الأحساء في الوقت الذي يستضيف فيه الاتفاق نظيره الدرعية بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات.

وتحظى مباريات الجولة الرابعة بأهمية خاصة بالنسبة لعدد من الأندية بعدما بدأت ملامح المنافسة في الظهور بشكل أوضح سواء على مستوى فرق المقدمة أو الأندية التي تبحث مبكرًا عن الابتعاد عن مناطق الضغط.

الأهلي أمام الخلود.. بداية مثالية واختبار جديد

يحل الأهلي ضيفًا على الخلود في واحدة من أبرز مباريات الجولة بعدما دخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة إثر نجاحه في تخطي أوكلاند سيتي الأسترالي ضمن منافسات كأس القارات للأندية " إنتركونتيننتال" .

ويأمل الأهلي في استثمار الحالة الفنية والمعنوية الجيدة التي يعيشها حاليًا وتحقيق انتصار جديد يواصل به بدايته القوية في الدوري السعودي خاصة أن الفريق يمتلك 6 نقاط من مباراتين خاضهما حتى الآن.

وكانت مواجهة الأهلي أمام الهلال في الجولة الثالثة قد تأجلت بسبب ارتباط الفريق بالمشاركة الخارجية وهو ما يجعل الفريق أمام جدول مزدحم خلال الفترة المقبلة إذ ينتظره اختبار قوي أمام الهلال عقب مواجهة الخلود.

ويحتاج الأهلي إلى التعامل مع المباريات المتتالية بتركيز كبير خصوصًا أن مواجهة الخلود تمثل محطة مهمة قبل القمة المنتظرة أمام الهلال في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على العلامة الكاملة وعدم فقدان أي نقاط جديدة في بداية الموسم.

الخلود يبحث عن مفاجأة جديدة

في المقابل يدخل الخلود المباراة بثقة متزايدة بعدما نجح في تقديم بداية جيدة للموسم حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن.

واستهل الخلود مشواره بالتعادل أمام الاتحاد ثم واصل نتائجه الإيجابية بالتعادل مع الدرعية قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على التعاون ليجمع 5 نقاط ويؤكد قدرته على منافسة الفرق الكبيرة.

ويسعى أصحاب الأرض إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي سواء بالفوز أو الخروج بنقطة تعزز موقف الفريق وتمنحه دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره.

وتكمن أهمية المباراة بالنسبة للخلود في أن تحقيق نتيجة أمام فريق بحجم الأهلي سيمنح الفريق ثقة أكبر في قدرته على الظهور بشكل قوي أمام كبار الدوري بعدما قدم مستويات لافتة في الجولات الماضية.

الفتح ضد الاتحاد.. أصحاب الأرض يبحثون عن الإنقاذ

وفي الأحساء سيكون الفتح أمام مهمة صعبة عندما يستضيف الاتحاد في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى وضع حد للبداية المتعثرة واستعادة نغمة الانتصارات.

ولم يقدم الفتح البداية المنتظرة تحت قيادة مديره الفني خالد العطوي بعدما خاض الفريق 4 مباريات في مختلف المسابقات تلقى خلالها 3 هزائم قبل أن يتجنب خسارة جديدة بالتعادل مع الفيصلي في الجولة الماضية.

ويأمل الفتح في أن يمثل التعادل الأخير نقطة تحول حقيقية في موسمه خاصة أن استمرار فقدان النقاط سيضع الفريق تحت ضغط كبير في وقت مبكر من المنافسة.

وتبدو المواجهة أمام الاتحاد اختبارًا صعبًا في ظل الفارق الواضح بين نتائج الفريقين خلال الجولات الأولى إلا أن الفتح يدرك أن مباريات الدوري لا تخضع دائمًا للحسابات السابقة وأن تحقيق الفوز على منافس قوي قد يكون بداية حقيقية للخروج من الأزمة.

الاتحاد يستهدف الفوز الثالث على التوالي

على الجانب الآخر يدخل الاتحاد المباراة بحثًا عن مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما نجح في جمع 7 نقاط خلال أول 3 جولات من المسابقة.

وبدأ الاتحاد مشواره بالتعادل مع الخلود قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويحقق انتصارين متتاليين أمام القادسية والحزم ليظهر الفريق بصورة أكثر قوة مع مرور الجولات.

ويستهدف الاتحاد تحقيق فوزه الثالث على التوالي والوصول إلى النقطة العاشرة بما يسمح له بمواصلة الضغط على فرق المقدمة وتعزيز موقعه مبكرًا في جدول الترتيب.

ويمتلك الفريق دفعة معنوية جيدة في الوقت الحالي وهو ما يجعله مرشحًا لتحقيق نتيجة إيجابية إلا أن الجهاز الفني يدرك أن مواجهة الفتح لن تكون سهلة خصوصًا أن صاحب الأرض سيدخل المباراة بحثًا عن رد فعل قوي بعد سلسلة النتائج السلبية.

الاتفاق ضد الدرعية.. رد الاعتبار بعد صدمة النصر

وتختتم مواجهات السبت بمباراة الاتفاق أمام الدرعية في الدمام حيث يأمل أصحاب الأرض في استعادة توازنهم سريعًا بعد الخسارة المثيرة التي تعرضوا لها أمام النصر في الجولة الماضية.

وكان الاتفاق قد اقترب بشدة من تحقيق فوز جديد بعدما تقدم على النصر بهدفين دون رد مستفيدًا كذلك من طرد أحد لاعبي منافسه في وقت مبكر من اللقاء وتحديدًا منذ الدقيقة 12.

لكن المباراة شهدت واحدة من أكثر التحولات إثارة بعدما نجح النصر في العودة وقلب تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 ليحرم الاتفاق من مواصلة بدايته المثالية ويلحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم.

وكان الاتفاق قد حقق انتصارين متتاليين في بداية مشواره ولذلك يأمل الفريق في أن تكون مواجهة الدرعية فرصة مثالية للعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات وعدم السماح للخسارة الأخيرة بالتأثير على مسيرته.

ويبحث الاتفاق عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث خاصة أن الفريق قدم مستويات جيدة في بداية الموسم قبل السقوط أمام النصر في الجولة الماضية.

الدرعية يسعى لمواصلة التحسن

أما الدرعية فيدخل المباراة بطموح مواصلة التطور الذي ظهر عليه الفريق خلال الجولتين الأخيرتين وبعد خسارته في الجولة الافتتاحية نجح الدرعية في تحقيق فوزه الأول على حساب الحزم قبل أن يفرض التعادل على الخلود في الجولة الماضية ليبدأ الفريق في جمع النقاط بعد بداية صعبة.

ويطمح الدرعية إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الاتفاق مع إمكانية تحقيق انتصار جديد يمنحه دفعة كبيرة في المنافسة خصوصًا أن الفريق يسعى إلى تثبيت أقدامه بين أندية دوري المحترفين.

ويدرك الجهاز الفني للدرعية أن مواجهة الاتفاق تمثل اختبارًا مختلفًا في ظل رغبة المنافس في تعويض خسارته الأخيرة لكن الفريق سيحاول استغلال أي حالة من التوتر لدى أصحاب الأرض لتحقيق مفاجأة جديدة.

جماهير الكرة السعودية الأهلي الخلود كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال الاتحاد الفتح الاتفاق الدرعية

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