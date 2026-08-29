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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الموجة 30 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة اليوم السبت

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك عبر ثلاث مراحل، مع تسجيل نتائج أعمال الإزالة يوميًا عبر منصة معلوماتية وربطها بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح.

واستضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً بشأن الإعداد والتجهيز للبدء الموجة الــ30 برئاسة الدكتور سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبحضور لجنة إنفاذ القانون متمثلة في هيئة عمليات القوات المسحلة وإدارة المساحة العسكرية وممثلي وزارة الداخلية وحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلى جهات الولاية المختلفة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لنتائج أعمال الموجة 29 إزالات وفقاً للمستهدفات التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة، بالإضافة إلي إستعراض مستهدفات التنفيذ بالموجة 30 المزمع تنفيذها والواردة من قبل جهات الولاية و المحافظات طبقاً للتنسيقات مع المديريات، كما تم الإعلان عن البدء في تسجيل نتائج أعمال الموجة 30 من خلال منصة معلوماتية والمعدة من قبل الوزارة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للتسجيل اليومي للحالات المنفذة والتي تم ربطها مع منظومات تقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح.

التنسيق بين المحافظات والجهات المختلفة

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالتنسيق التام بين المحافظات ومديريات الأمن قبل البدء في تنفيذ مستهدفات الموجة 30 ، والتنسيق بين كافة جهات الولاية و المديريات بالمحافظات لتوحيد بيانات المستهدفات وتنفيذها، كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية المختلفة لتسليم قرارات الإزالة وضرورة الحضور أثناء تنفيذ الإزالات من قبل ممثلي جهات الولاية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد، مشيرة إلى استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.

الدكتورة منال عوض التنمية المحلية إزالة التعديات والمخالفات أراضي الدولة الأراضي الزراعية

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