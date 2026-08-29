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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب علاقتها بإيران.. بكين ترد على تهديدات ترامب بعقوبات تستهدف مؤسسات صينية

الصين
الصين
محمد على

ردت بكين  على تهديدات  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات التي تستهدف مؤسسات صينية على خلفية علاقاتها بإيران.

ترى بكين أن لها خط ثابت يتمثل في عدم الخضوع للعقوبات الاقتصادية والابتزاز الأمريكي الذي تتبعه منذ عقود أمام الدول التي تخالف مصالحها.
 


وحول ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي:ترى الصين أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة مع إيران.

وأضاف لين جيان :تعارض بكين العقوبات الأحادية غير المشروعة، وهذا الموقف "ثابت وواضح" .

ولا تفكر بكين في الرضوخ للطلبات الأمريكية التي سبق وتنازل عنها ترامب نفسه أمام قوة الممانعة الصينية.

وتستطيع الصين فرض عقوبات مناوئة على أمريكا لان امريكا من اكبر موردي فول الصويا إليها في العالم.

الصين امريكا عقوبات

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