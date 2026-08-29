جوتيريش يدق ناقوس الخطر بشأن الأسلحة النووية ويبعث برسالة للجميع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الاختبارات النووية تهدم الثقة، وتغذي سباق التسلح النووي، وتخون كل مجتمع لا يزال يعيش مع إرث الاختبارات النووية السابقة.

ودعا جوتيريش في تصريحات غبر منصة أكس جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى الحفاظ على التعليقات الحالية وإحياء قوة معاهدة حظر شامل للاختبارات النووية.

وختم : لنعِد التزامنا من جديد بإنهاء الاختبارات النووية.

وفي وقت سابق ؛ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية تمتلك، بحسب تقديره، 57 سلاحًا نوويًا «قويًا جدًا»، معلنًا في الوقت نفسه عزمه لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت لاحق من العام الجاري، في خطوة قد تعيد ملف البرنامج النووي لبيونج يانج إلى واجهة التحركات الدبلوماسية الأمريكية.

وقال ترامب، إنه يعتزم الاجتماع مع كيم قبل نهاية العام، من دون تحديد موعد نهائي للقاء.

ويُعد هذا اللقاء، حال انعقاده، الأول بين الزعيمين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. وكان الرجلان قد عقدا ثلاث لقاءات خلال الولاية الأولى لترامب، بدأت بقمة سنغافورة عام 2018، ثم لقاء هانوي عام 2019، إضافة إلى اجتماع المنطقة منزوعة السلاح في العام نفسه.

وفي تصريحات لافتة، قدر ترامب حجم الترسانة النووية الكورية الشمالية بـ57 سلاحًا نوويًا، وهو رقم دقيق نسبيًا مقارنة بالتقديرات المفتوحة المتداولة.

وأشارت «رويترز» إلى أن التقديرات غير الحكومية تختلف بشأن حجم الترسانة، وتتراوح في بعض الدراسات بين نحو 50 و90 رأسًا نوويًا، بينما لا تنشر الحكومة الأمريكية تقديرًا رسميًا مفصلًا ومحدثًا لحجم الترسانة الكورية الشمالية.