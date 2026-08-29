انفجارات وإطلاق نار في عاصمة النيجر .. ماذا يحدث ؟

أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجارات وإطلاق نار في مناطق متعددة في عاصمة النيجر.

وفي وقت سابق ؛ قتل 15 عنصرا من الدرك في هجوم نفذه مسلحون،، على موقع عسكري في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غرب النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا وبنين، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر محلية.



وذكر مسؤول محلي سابق إن الهجوم استهدف موقعا للدرك، موضحا أن المهاجمين قدموا على متن دراجات نارية، على الأرجح من نيجيريا المجاورة، فيما أكد مسؤول بلدي مقتل 15 شخصا من دون تقديم تفاصيل إضافية.

فيما علقت السلطات الإقليمية جميع الأنشطة الترفيهية حدادا على القتلى، في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين النيجر ونيجيريا وبنين تصاعدا في الهجمات المسلحة.