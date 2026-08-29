أول تعليق من رئيسة فنزويلا على أضخم صفقة نفط في العالم

أكد رئيسة فنزويلا الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، نجاح بلادها في إبرام اتفاقا تاريخيا مع الولايات المتحدة سيكون له أثر كبير في نهضة بلادنا.

وقالت رودريجيرز في تصريحات لها : اتفاقنا مع واشنطن سيسهم بتدفق استثمارات كبيرة تهدف لإعادة بناء بنيتنا التحتية الاستراتيجية.

ومنذ قليل دخلت الولايات المتحدة الأمريكية للتو في اتفاق مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم!

وقال ترامب عبر منصة إكس : بتوجيه مني، تمكّن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، بالتعاون الوثيق مع رئيسة فنزويلا المؤقتة التي تحظى باحترام كبير، ديلسي رودريغيز، ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، من تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، من دون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي.

وأضاف : هذه الصفقة التاريخية تزيد احتياطيات النفط الأمريكية إلى أكثر من الضعف، وترفع إمداداتنا النفطية بشكل كبير، وستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بصورة ملموسة لجميع الأمريكيين لسنوات طويلة في المستقبل، وفي الوقت نفسه ستساعد على مواصلة وضع فنزويلا على مسار نحو نجاح هائل وازدهار كبير.

وتابع ترامب : ستُسهم هذه الصفقة بدرجة كبيرة في تعزيز العلاقة المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة!