قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات وإطلاق نار في عاصمة النيجر .. ماذا يحدث ؟
القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 82 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش 5 سفن
الغربية: تحرك عاجل لفحص استغاثة رحمة عصام عقب نجاتها من سطو 4 ملثمين
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-8-2023
64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% 54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
دعاء قضاء الحاجة مع أذان الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج وتيسير الأمور
سعر الذهب في الصاغة الآن
احذر تجاهلها.. علامات تستدعي تحديث عداد الكهرباء فورًا
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة
أول تعليق من رئيسة فنزويلا على أضخم صفقة نفط في العالم
قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها
تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من رئيسة فنزويلا على أضخم صفقة نفط في العالم

رئيسة فنزويلا
رئيسة فنزويلا
محمود نوفل

أكد رئيسة فنزويلا الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، نجاح بلادها في إبرام اتفاقا تاريخيا مع الولايات المتحدة سيكون له أثر كبير في نهضة بلادنا. 

وقالت رودريجيرز في تصريحات لها  :  اتفاقنا مع واشنطن سيسهم بتدفق استثمارات كبيرة تهدف لإعادة بناء بنيتنا التحتية الاستراتيجية.

ومنذ قليل دخلت الولايات المتحدة الأمريكية للتو في اتفاق مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم!

وقال ترامب عبر منصة إكس : بتوجيه مني، تمكّن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، بالتعاون الوثيق مع رئيسة فنزويلا المؤقتة التي تحظى باحترام كبير، ديلسي رودريغيز، ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، من تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، من دون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي.

وأضاف : هذه الصفقة التاريخية تزيد احتياطيات النفط الأمريكية إلى أكثر من الضعف، وترفع إمداداتنا النفطية بشكل كبير، وستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بصورة ملموسة لجميع الأمريكيين لسنوات طويلة في المستقبل، وفي الوقت نفسه ستساعد على مواصلة وضع فنزويلا على مسار نحو نجاح هائل وازدهار كبير.

وتابع ترامب : ستُسهم هذه الصفقة بدرجة كبيرة في تعزيز العلاقة المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة!

فنزويلا أمريكا رئيسة فنزويلا النفط الفنزويلي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ميلو يانوبولوس

الولايات المتحدة.. القبض على صحفي بريطاني في ولاية لويزيانا

سبتة

إسبانيا تطلب دعم الاتحاد الأوروبي للتعامل مع آلاف المهاجرين في سبتة

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات على إيران

بالصور

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟.. حقائق يجب أن يعرفها الرجال.. ماهي العلامات التي تستدعي الانتباه؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد