17 حقلا ‌نفطيا ⁠.. أمريكا تسعى للسيطرة على بترول فنزويلا

أفادت وكالة بلومبرج نقلا عن ‌مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تسعى للحصول ​على حصة ​كبيرة من احتياطيات النفط ⁠الفنزويلية من خلال ​شراكة محتملة مع ​رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت.



وذكرت الوكالة - بحسب المصادر - أن المفاوضات ​تركز على ما ​يصل إلى 17 حقلا ‌نفطيا ⁠في أحواض النفط الرئيسية بفنزويلا.

وأشارت إلى أن مكتب رأس المال ​الاستراتيجي التابع ​للبنتاجون ⁠يخضع للدراسة بصفته جهة ​محتملة للإشراف على ​الاستثمار.

وفي وقت لاحق ؛ شددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابتها على الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة فى فنزويلا؛ حيث دفعت على رجل الأعمال والمتبرع للحزب الجمهوري هاري سارجنت إلى التخارج من مصالح مرتبطة بقطاع النفط الفنزويلي .



وجمّدت وزارة الخزانة الأمريكية أصول شركة Bluewave Properties Ltd. المسجلة في الخارج والمرتبطة بسارجنت، والتي تمتلك حصة في مشروع لإنتاج النفط في فنزويلا، وفق أشخاص مطلعين على الإجراء، وأصدرت الوزارة ترخيصاً يسمح لسارجنت بتصفية مصالحه في الشركة وإنهاء استثماراته المرتبطة بها، بحسب تقرير لصحيفة "بيزنس ستاندرد" الاقتصادية.