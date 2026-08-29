65 مليار برميل.. ترامب يعلن عقد أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة نفطية هي الأضحم مع فنزويلا حيث قال : أبرمنا للتو اتفاقية مع فنزويلا هي أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم.

وأضاف ترامب في تصريحات له : وزيرا الخارجية والحرب نجحا في تأمين حصولنا على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط في فنزويلا.

وتابع : الصفقة التاريخية مع فنزويلا تضاعف احتياطاتنا من النفط لأكثر من الضعف وتزيد مواردنا النفطية بشكل كبير.

وزاد : الصفقة مع فنزويلا ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل ملموس لجميع الأمريكيين لفترة طويلة في المستقبل

وأكمل : الصفقة مع فنزويلا ستساعد في وضعها على مسار نحو نجاح هائل وازدهار عظيم

وأمضى: الصفقة مع فنزويلا ستعمل على تعزيز العلاقات المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة بشكل كبير.

ومن جانبه ؛ صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: صفقة النفط تعد مكسبا هائلا للشعبين الأمريكي والفنزويلي على حد سواء.

وختم روبيو تصريحات قائلا : صفقة النفط مع فنزويلا تظهر كيف تدفع السياسة الخارجية الجريئة للرئيس لتحقيق مكاسب ضمن نهج أمريكا أولا.