هاتريك مع الكينج.. مصطفى حدوتة يرقص على "يسألوا عنك" احتفالًا بتعاونه الثالث مع محمد منير

احتفل الشاعر الغنائى مصطفى حدوتة بتعاونه الثالث مع الفنان محمد منير، بعد طرح أغنية «يسألوا عنك» التى انضمت مؤخرًا إلى أعمال الكينج، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون.

وشارك مصطفى حدوتة، مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» وهو يتفاعل بالرقص على الأغنية؛ قائلًا: «تالت أغنية ليا مع الكينج محمد منير (يسألوا عنك)».

ووصف مصطفى حدوتة تعاونه مع الكينج فى ثالث أغنية تجمعهما بـ«هاتريك» على طريقة لاعبى كرة القدم المحترفين.

وجاء أول تعاون يجمعهما من خلال أغنية (للي)، والتى أحدثت ضجة كبيرة فور طرحها وتصدرت تريند شبكات التواصل الاجتماعى، حيث تميزت الأغنية بكلماتها الطربية التى تمس الروح وتناسب النمط الغنائى الخاص بمنير، ويعتبر هذا العمل نقطة التحول الرئيسية فى العلاقة الفنية بين حدوتة والكينج.