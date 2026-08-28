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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات أزمة البرازيلي بيزيرا مع الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك قررت التعامل بشكل رسمي من الناحية القانونية في ملف خوان بيزيرا، موضحا أنه تم وضع راتب اللاعب في حسابه البنكي رغم غياب اللاعب عن التدريبات.

تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الزمالك يتعامل مع الملف بهدوء شديد، ونادي الزمالك يريد تقديم شكوى ضد "كيان" بمعني انه ينتظر انضمام بيزيرا لأي نادٍ لتقديم شكوى ضد اللاعب والنادي الذي سينضم له وذلك للحصول على أكبر عائد مالي مستقبلا.

وأضاف: الزمالك يريد ضمان حقوقه المالية في ملف بيزيرا، وحال حضر اللاعب إلى مصر، سوف يتم التعامل معه باللائحة والقوانين المنظمة لملف اللاعبين المحترفين.

تطور جديد في أزمة بيزيرا.. عرض ليبي بـ6.5 مليون دولار على طاولة الزمالك

 

شهدت أزمة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مع نادي الزمالك تطورًا جديدًا، في ظل استمرار حالة التوتر بين الطرفين، بعد غياب اللاعب عن تدريبات الفريق وعدم انتظامه في المشاركة خلال الفترة الأخيرة.

وكشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل اللاعب، مشيرًا إلى وصول عرض من أحد أندية الدوري الليبي للتعاقد مع بيزيرا مقابل مبلغ مالي كبير.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بيزيرا جاله عرض جديد من الدوري الليبي وممكن يوصل لـ6 ونص مليون دولار».

وتأتي تصريحات يكن في الوقت الذي يترقب فيه الزمالك حسم موقف بيزيرا، بعدما ارتبط اسم اللاعب خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي، في ظل رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء.

كان الزمالك قد حدد في مفاوضاته مع شباب الأهلي قيمة انتقال بيزيرا بـ6 ملايين دولار صافيًا، مع وجود بنود إضافية تتعلق بالحوافز ونسبة من إعادة البيع.

وتترقب جماهير الزمالك حسم مصير بيزيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية، وسط تمسك إدارة النادي بالحفاظ على حقوق الفريق وتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيل اللاعب.

الزمالك بيزيرا خوان بيزيرا أمير هشام مودرن سبورتس

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