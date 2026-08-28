1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، بعد هبوط كبير بالتزامن مع استمرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية عند مستويات مرتفعة، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار في سوق الصاغة، في وقت تكشف فيه تحركات الاستثمارات العالمية عن عودة قوية للذهب إلى دائرة اهتمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4614.63 دولار، بينما شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، إذ هبط سعر جرام الذهب بنحو 160 جنيهًا خلال 4 أيام، في حين تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1300 جنيه خلال المدة نفسها، ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على حركة المعدن النفيس.







وتأتي هذه التحركات المحلية بالتزامن مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب تدفقات قوية خلال آخر 5 جلسات تداول، وهو ما يعكس ارتفاع شهية المؤسسات الاستثمارية تجاه المعدن النفيس، سواء بهدف التحوط من المخاطر أو الحفاظ على قيمة الأصول في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، وفق المستويات المعلنة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7417.25 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 22: بلغ نحو 6799 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: سجل نحو 6490 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 18: بلغ نحو 5562.75 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 51920 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار التعاملات وفق حركة أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب داخل محلات الصاغة، كما أن السعر النهائي للمشغولات الذهبية يختلف عن سعر الجرام المعلن، نتيجة إضافة المصنعية والرسوم التي تختلف من مشغولة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تراجع 160 جنيهًا في سعر الجرام خلال 4 أيام

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأربعة السابقة، إذ هبط سعر جرام الذهب بنحو 160 جنيهًا، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1300 جنيه خلال الفترة ذاتها.

ويعكس هذا التراجع طبيعة الحركة المتقلبة للمعدن النفيس، الذي يتأثر بمجموعة واسعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية، سواء على المستوى العالمي أو داخل سوق الصاغة.

ورغم الانخفاض الأخير، فإن الذهب لا يزال يتحرك عند مستويات مرتفعة مقارنة بمستويات سابقة، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بالمعدن النفيس، وتوجه جانب من المؤسسات نحو زيادة حيازاتها من الذهب باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط في أوقات ارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب

ولا تتوقف أهمية حركة الذهب الحالية عند مستويات الأسعار في سوق الصاغة، إذ تكشف التطورات في الأسواق العالمية عن تحول مهم في توجهات المستثمرين.

وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب تدفقات قياسية خلال آخر 5 جلسات تداول، في مؤشر واضح على عودة الاهتمام المؤسسي بالمعدن النفيس.

وجذب صندوق GLD للذهب، وهو أكبر صندوق للذهب في العالم، نحو 3.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، بما يعكس ارتفاع شهية المؤسسات الاستثمارية تجاه الذهب، واستخدامه كأداة للتحوط في مواجهة عدد من المخاطر التي تفرض نفسها على الأسواق العالمية.

وتشير هذه التدفقات إلى أن الطلب على الذهب لا يرتبط فقط بالمضاربة على ارتفاع الأسعار، وإنما يمتد إلى رغبة المؤسسات في تنويع محافظها الاستثمارية وتقليل مستوى المخاطر المرتبطة ببعض الأصول والأسواق.

مخاوف الدين الأمريكي تدعم الإقبال على الذهب

تأتي التدفقات القوية إلى صناديق الذهب في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي، بالتزامن مع تحركات الدولار ومستويات أسعار الفائدة والعوائد طويلة الأجل.

وتؤثر هذه العوامل بصورة مباشرة في قرارات المستثمرين، إذ تدفعهم إلى إعادة توزيع جزء من استثماراتهم نحو الأصول التي يرون أنها أكثر قدرة على الحفاظ على القيمة في ظل التقلبات.

ويأتي الذهب في مقدمة هذه الأصول، باعتباره معدنًا محدود المعروض ويمكن استخدامه كوسيلة للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات، وهو ما يفسر جانبًا من عودة الأموال المؤسسية إلى صناديق الاستثمار المرتبطة بالمعدن النفيس.

كما أن التغيرات في توقعات أسعار الفائدة تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه المستثمرين، إذ يمكن أن تؤثر مستويات العوائد على جاذبية الأصول المختلفة، بينما يظل الذهب حاضرًا كأحد الخيارات التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات ارتفاع حالة عدم اليقين.



الذهب يتحول إلى أداة للتحوط من المخاطر

تكشف التحركات الأخيرة عن أن اهتمام المستثمرين بالذهب لا يرتبط فقط بالبحث عن مكاسب سعرية، وإنما يعكس أيضًا رغبة في تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات العملات وأسعار الفائدة والديون الحكومية.

وتزداد أهمية هذا الدور في فترات عدم اليقين، عندما يبحث المستثمرون عن أصول يمكنها المساهمة في الحفاظ على قيمة جزء من محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن بعض التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية.

وتزامنت التدفقات الجديدة إلى صناديق الذهب مع تحول في توجهات الأسواق وزيادة عمليات تغطية مراكز البيع على المكشوف، وهو ما ساعد على دعم صعود المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

كما تشير التدفقات الجديدة إلى صناديق الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن، بما يعكس وجود طلب استثماري على الذهب في حد ذاته، وليس مجرد توجه مؤقت لاستخدامه في تعويض خسائر استثمارات أخرى.

أسعار الذهب في مصر تتأثر بالسوق العالمية

في سوق الصاغة المصرية، انعكست التحركات العالمية على مستويات الأسعار، حيث سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 6490 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 7417.25 جنيه، بينما سجل عيار 22 نحو 6799 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى نحو 5562.75 جنيه، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 51920 جنيهًا.

وتوضح هذه المستويات أهمية متابعة حركة الذهب عالميًا بالنسبة للمتعاملين في السوق المصرية، خصوصًا أن سعر الأوقية في الأسواق العالمية يمثل أحد المحددات الأساسية لاتجاه الأسعار محليًا.

وبجانب السعر العالمي، تلعب حركة سعر صرف الدولار دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الذهب داخل مصر، ما يجعل أي تغيرات كبيرة في العملة الأمريكية أو أسعار الأوقية العالمية تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مستويات الأسعار في محلات الصاغة.

عوامل تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة

تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تحدد المسار الجديد للمعدن النفيس.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل اتجاهات الدولار الأمريكي، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، ومستويات العوائد طويلة الأجل، فضلًا عن تطورات الدين الحكومي الأمريكي.

كما تظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية من العوامل المؤثرة في الطلب على الذهب، إذ يمكن أن تؤدي زيادة المخاطر وحالة عدم اليقين إلى ارتفاع الإقبال على الأصول التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها ملاذًا للتحوط.

وفي المقابل، قد تؤدي تغيرات اتجاه الدولار وأسعار الفائدة والعوائد طويلة الأجل إلى تحولات جديدة في حركة الطلب، وهو ما يجعل توقعات الذهب مرتبطة بصورة كبيرة بمسار السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية القادمة.



هل تتواصل التدفقات الاستثمارية إلى الذهب؟

مع استمرار تدفق الأموال إلى صناديق الذهب، يترقب المستثمرون ما إذا كانت هذه الموجة ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

ويعد استمرار التدفقات المؤسسية عاملًا يمكن أن يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار المعدن النفيس، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار المخاوف بشأن الدين الأمريكي أو وجود حالة من عدم اليقين تجاه الأسواق العالمية.

وفي المقابل، تظل حركة الدولار وأسعار الفائدة والعوائد طويلة الأجل عوامل قادرة على تغيير اتجاهات المستثمرين، الأمر الذي يجعل سوق الذهب أمام احتمالات متعددة خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة للمواطنين في مصر، تظل متابعة أسعار الذهب في مصر أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع، سواء بغرض اقتناء المشغولات أو الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية، مع ضرورة الانتباه إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل بالضرورة التكلفة النهائية عند شراء المشغولات بسبب المصنعية والرسوم.