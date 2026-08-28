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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعد 20 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة 28-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وجدد سعر جرام الذهب صعوده بقيمة 20 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6485 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7411 جنيها للشراء و7337 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6793 جنيها للشراء و6725 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6485 جنيها للشراء و 6420 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5558 جنيها للشراء و5502 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51.88 ألف جنيه للشراء و 51.36 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4591 دولارا للشراء و4590 دولارا للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الذهب في الصاغة سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

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