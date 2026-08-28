حمزة عبد الكريم يهدد حسابات برشلونة.. التألق قد يرفع سقف مطالبه

كشف المحلل الكروي موني هيست عن سبب قد يدفع نادي برشلونة إلى عدم الاعتماد بشكل كبير على المهاجم المصري حمزة عبد الكريم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تألق اللاعب قد يفرض ضغوطًا جديدة على النادي في ملف عقده.

وقال موني هيست إن برشلونة يخشى إشراك حمزة عبد الكريم بشكل مستمر، حتى لا يتمكن اللاعب من تسجيل الأهداف وتقديم مستويات قوية، وهو ما قد يمنح وكيله ورقة ضغط قوية خلال المفاوضات المرتقبة بشأن تعديل عقده.

وأوضح أن تألق حمزة عبد الكريم وظهوره بمستويات مميزة مع الفريق الكتالوني قد يرفع من قيمة مطالبه، سواء من الناحية المالية أو فيما يتعلق ببنود عقده، الأمر الذي قد يجعل إدارة برشلونة حذرة في التعامل مع ملفه.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد بالمهاجم المصري، الذي يسعى لإثبات نفسه والحصول على فرصة أكبر مع الفريق الأول لبرشلونة، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية.