خالد الغندور عن حمزة عبد الكريم: أين هداف برشلونة في المباريات؟

أثار الإعلامي خالد الغندور تساؤلا بشأن موقف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، من المشاركة مع الفريق الكتالوني، متعجبا من عدم حصوله على فرص أكبر رغم تألقه اللافت خلال المباريات الإعدادية للموسم الجديد.



وكتب الغندور عبر فيسبوك «هو هانز فليك مش ناوي يلاعب حمزة عبد الكريم هداف الفريق في المباريات الإعدادية للموسم الجديد؟»



وحقق برشلونة فوزا كبيرا على إلتشي بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني موسم 2026-2027، لكن الانتصار العريض لم يمنع جماهير الفريق الكتالوني من التعبير عن غضبها تجاه المدرب الألماني هانز فليك بسبب قرار مفاجئ يتعلق بالمهاجم المصري حمزة عبد الكريم.

حمزة عبد الكريم خارج الحسابات



وجلس حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة طوال مواجهة إلتشي، ولم يحصل على أي دقيقة للمشاركة، رغم ظهوره بشكل لافت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي قدم خلالها مستويات جيدة جعلته محل اهتمام ومتابعة من جماهير النادي.