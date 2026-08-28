قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية
أحمد الشرع يعين القائد السابق لقوات قسد مستشارا لدى الرئاسة السورية
خسوف القمر فجر اليوم.. كيفية صلاته وأبرز الأدعية المستحبة
الجامع الأزهر يعلن إقامة صلاة الخسوف فجر اليوم الجمعة
3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
فوضى وحرائق في القدس.. حريديم يقتحمون موقع القطار الخفيف ويشعلون النار
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة
المياه تحاصر معبد الأقصر.. صور متداولة تثير القلق بشأن أحد أبرز المعالم الأثرية
مدرب طرابزون سبور يعلن استقالته بعد الفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي
ترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا» ويصعد الخلاف مع كندا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذيفتين على قرية بيت جن بريف دمشق
الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحمد الشرع يعين القائد السابق لقوات قسد مستشارا لدى الرئاسة السورية

الشرع و مظلوم عبدي
الشرع و مظلوم عبدي
فرناس حفظي

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين مظلوم عبدي، القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

وجاء القرار بعد أيام من إعلان عبدي حل «قسد» واندماجها بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية، في إطار التفاهمات المبرمة بين القوات الكردية والحكومة السورية بشأن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة.

وكان عبدي قد أعلن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، إنهاء «قسد» كقوة عسكرية مستقلة، مؤكدًا استكمال الترتيبات الخاصة بعملية الاندماج.

ويأتي تعيين عبدي مستشارا للرئاسة في أعقاب هذه الخطوة، في إطار مسار إعادة تنظيم المؤسسات والقوى التابعة لـ«قسد» ودمجها ضمن هيكل الدولة السورية.

الرئيس السوري أحمد الشرع مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية قسد الحكومة السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

مديرة المدرسة

أغلقت باب مكتبها في وجهه.. تعليم الجيزة تحقق بواقعة تعنت مديرة مدرسة مع ولي أمر بحدائق أكتوبر

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| تسليم أجهزة للعرائس.. وزيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعة

الإسكندرية

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد بشأن اضطراب حالة البحر المتوسط

المحافظ خلال جولته

من «أرض الفيروز».. محافظ جنوب سيناء يحمل فرحة المولد النبوي إلى المرضى والعاملين

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد