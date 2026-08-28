أحمد الشرع يعين القائد السابق لقوات قسد مستشارا لدى الرئاسة السورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين مظلوم عبدي، القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

وجاء القرار بعد أيام من إعلان عبدي حل «قسد» واندماجها بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية، في إطار التفاهمات المبرمة بين القوات الكردية والحكومة السورية بشأن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة.

وكان عبدي قد أعلن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، إنهاء «قسد» كقوة عسكرية مستقلة، مؤكدًا استكمال الترتيبات الخاصة بعملية الاندماج.

ويأتي تعيين عبدي مستشارا للرئاسة في أعقاب هذه الخطوة، في إطار مسار إعادة تنظيم المؤسسات والقوى التابعة لـ«قسد» ودمجها ضمن هيكل الدولة السورية.