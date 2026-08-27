نائب المبعوث الأممي إلى سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تنتهك سيادة الدولة

أكد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، أنه هناك ضرورة ملحة لإطلاق عملية إعداد الدستور السوري.

وقال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا في كلمته في جلسة لمجلس الامن،:" الحكومة السورية تقوم بخطوات جيدة نحو تعزيز الاستقرار".

وأضاف نائب المبعوث الأممي إلى سوريا: “التوغلات الإسرائيلية المستمرة تهدد الاستقرار في سوريا”.

وتابع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا: “الاعتداءات الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا”.

وفي وقت سابق، رحب نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بالخطوة الأخيرة المتعلقة باندماج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مؤسسات الدولة السورية، داعياً جميع الأطراف في سوريا إلى دعم مسار الاندماج والعمل على إنجاحه، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها.

ويأتي موقف بارزاني بعد إعلان مظلوم عبدي، القائد السابق لـ«قسد»، انتهاء مهمة القوات كقوة عسكرية مستقلة واندماج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة اعتُبرت تطوراً مهماً في مسار إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في البلاد.