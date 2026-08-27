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رابط تنسيق الأزهر 2026 .. تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يبدأ 1 سبتمبر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رابط تنسيق الأزهر 2026 .. تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يبدأ 1 سبتمبر

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026 / 2027م.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026 / 2027م، ستبدأ من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الإثنين 7 سبتمبر 2026

وأشار إلى أن التلاميذ الذين تعذر قبولهم في المرحلة الأولى فقط، ويتاح لولي الأمر التأكيد على رغبته الأولى أو تعديلها والتقدم إلى معهد آخر به أماكن شاغرة داخل نطاق الإدارة التعليمية ذاتها.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن التقديم في المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026 / 2027م، وللتسجيل إلكترونيا اضغط هنا

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وكانت نتيجة المرحلة الأولى قد أتيحت إلكترونيًا السبت 8 أغسطس 2026، حيث يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن موقف أبنائهم من خلال الرقم القومي للطفل والبيانات التي تم تسجيلها أثناء التقديم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليم الملفات وتقديم المستندات المطلوبة، وذلك في موعد أقصاه 25 أغسطس 2026.

ويُطبق قطاع المعاهد الأزهرية نظام التنسيق الإلكتروني على مرحلتين لأول مرة هذا العام، في إطار خطة تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات التقديم والقبول والاستعلام أمام أولياء الأمور، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات والاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويأتي تطبيق النظام الجديد تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في منظومة التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، إلى جانب تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

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