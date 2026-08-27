شقق بالإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية للشباب

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب 5 آلاف وحدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية للشباب والفئات منخفضة الدخل.

15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات الجديدة موزعة بواقع نحو 3300 وحدة في المدن الجديدة و8500 وحدة في عدد من المحافظات، على أن يتم طرح وحدات أخرى وفقًا للبرنامج المعلن.

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

وبحسب تصريحات مي عبد الحميد، تبدأ القيمة الإيجارية في المحافظات من نحو 1500 جنيه شهريًا، بينما تبدأ في المدن الجديدة من نحو 2000 جنيه شهريًا، مع اختلاف القيمة وفقًا لموقع الوحدة ودخل المستفيد، طبقًا للضوابط النهائية التي ستحددها كراسة الشروط.

كما يسدد المستفيد تأمينًا يعادل نحو شهرين من القيمة الإيجارية.

موعد طرح شقق الإيجار 2026

من المقرر الإعلان عن الطرح بداية سبتمبر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط والتفاصيل الخاصة بالحجز والاستفادة من الوحدات عبر منصة مصر الرقمية بعد الإعلان بنحو 15 يومًا.

300 وحدة في أكتوبر الجديدة

ويشمل الطرح مدينة أكتوبر الجديدة، التي تتضمن نحو 300 وحدة سكنية بمساحات 75 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

من يحق له الحصول على شقق الإيجار؟

يستهدف البرنامج بشكل أساسي الشباب وحديثي الزواج حتى سن 35 عامًا من منخفضي الدخل، مع اشتراط:

الإقامة أو العمل في المحافظة أو المدينة محل الطرح.

عدم سبق الاستفادة من وحدات الإسكان المدعوم.

عدم امتلاك وحدة سكنية.

الالتزام بالضوابط وحدود الدخل التي ستحددها كراسة الشروط.

هل يمكن تحويل الإيجار إلى تمليك؟

ويتيح البرنامج إمكانية التحول من الإيجار إلى التملك مستقبلًا للمستفيدين المنتظمين في سداد القيمة الإيجارية، وفقًا للضوابط والآليات التي سيتم الإعلان عنها.

كراسة الشروط تحسم التفاصيل النهائية

ومن المنتظر أن تكشف كراسة الشروط التفاصيل النهائية للطرح، بما يشمل أماكن الوحدات، وحدود الدخل، والقيمة الإيجارية لكل وحدة، وأولويات التخصيص، ومواعيد التقديم، وآليات الاستفادة والتحول إلى التملك.