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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض 4 درجات .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في ظهور موجات حر أطول من المعتاد، موضحة أن الموجات التي كانت تستمر يومين أو ثلاثة أصبحت تمتد لأكثر من أسبوع وأحيانًا إلى 10 أيام.

الشعور بارتفاع درجات الحرارة

وأضافت منار غانم أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة لا ينتهي بشكل واضح بمجرد انتهاء الموجة الحارة، بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الرطوبة تجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

التغيرات المناخية وظواهر الاحتباس الحراري

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية وظواهر الاحتباس الحراري لا تؤثر على مصر فقط، وإنما أصبحت ظاهرة عالمية، لافتة إلى أن دولًا أوروبية شهدت خلال الفترة الماضية موجات حر متلاحقة وطويلة أثرت بشكل كبير على المواطنين.

الموجة الحارة الرابعة خلال الصيف

وأوضحت منار غانم أن مصر تشهد حاليًا الموجة الحارة الرابعة منذ بداية فصل الصيف، مشيرة إلى أنها أقل حدة من بعض الموجات السابقة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى نحو 38 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات.

وأرجعت ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع وجود كتل هوائية حارة ورطبة قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى تصل إلى نحو 40 و41 درجة مئوية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

منار غانم: السبت بداية انكسار الموجة

وحول موعد انخفاض درجات الحرارة، قالت منار غانم إن بداية التحسن وانكسار حدة الموجة الحارة ستكون اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأوضحت أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيسهم في انخفاض قيم درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بنحو 3 إلى 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم السبت نحو 34 و35 درجة مئوية، مع تحسن تدريجي في الأجواء.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بالرطوبة

وأكدت منار غانم أن نشاط الرياح خلال الفترة المقبلة سيساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل المواطنين يشعرون بتحسن أكبر في حالة الطقس.

وأضافت أن درجات الحرارة ستقترب تدريجيًا من المعدلات الصيفية المعتادة، مع استمرار التحسن خلال أيام السبت والأحد والاثنين.

كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط بدءًا من مساء الجمعة وخلال يومي السبت والأحد، بالتزامن مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت منار غانم أن التحسن في الأجواء سيكون تدريجيًا، مع انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الصيفية المعتادة خلال الأيام المقبلة.

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