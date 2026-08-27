بعد سحب 19 مليون بيضة في أمريكا.. اتحاد منتجي الدواجن يطمئن المصريين بشأن السالمونيلا

طمأن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، المواطنين بشأن سلامة المنتجات الداجنة والبيض المتداول في السوق المصرية، وذلك في أعقاب إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) رفع تصنيف سحب أكثر من 19 مليون بيضة إلى الدرجة الأولى، بسبب مخاوف مرتبطة ببكتيريا السالمونيلا.



أعلاف نباتية 100% في مصر

وأوضح الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حالات الإصابة بالسالمونيلا التي شهدتها بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة وإنجلترا، ترتبط -بحسب ما ذكر- باستخدام بعض الإضافات والمصادر الحيوانية في أعلاف الدواجن.



وأشار إلى أن مصر تطبق معايير مختلفة في صناعة الأعلاف، مؤكدًا أن صناعة الأعلاف المحلية تعتمد منذ عشرات السنوات على مصادر نباتية بنسبة 100%، ولا تستخدم مكونات أو مصادر حيوانية.

الزيني: المنتجات الداجنة المصرية آمنة

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن هذه المنظومة تسهم في الحد من أسباب التلوث الحيواني المرتبط بالسالمونيلا، مشددًا على سلامة المنتجات الداجنة والبيض في السوق المصرية.



وأضاف أن بكتيريا السالمونيلا من البكتيريا التي تتأثر بالحرارة، موضحًا أن الطهي الجيد يساعد على القضاء عليها.