سرقوها وهى ماشية.. مصرع 3 عناصر من المتهمين بسرقة سيارة دواجن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مستقلى سيارة "ربع نقل" بالسير خلف سيارة نقل آخرى بطريق (مصر الإسماعيلية الصحراوى) وسرقة محتوياتها أثناء سيرها.





لم تتلقى الوزارة أية بلاغات فى هذا الشأن ، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 / الجارى وأثناء سير السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو (تابعة لإحدى شركات النقل المبرد) بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة لتسليم بضائع "عبارة عن دواجن مجمدة" لإحدى الشركات بالعاشر من رمضان قامت سيارة ربع نقل بالسير خلفها وقيام مستقليها بسرقة بعض محتوياتها دون شعور السائق.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى (يضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة ، سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها " سرقة بالإكراه ، شروع فى قتل ، إتجار فى المواد المخدرة ،سلاح بدون ترخيص، عاهة مستديمة ").





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى بأماكن إختبائهم بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية " ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 منهم وضبط الآخرين ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية، بندقية خرطوش ، فرد خرطوش ، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، كمية من المسروقات المستولى عليها من ذات الواقعة ووقائع سرقات آخرى جارى حصرها).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة .





