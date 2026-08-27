مصرع طالب غرقا داحل حمام سباحة بجامعة قنا

لقى طالب بكلية الآداب بجامعة قنا مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة بالجامعة، أثناء مشاركته في نشاط ترفيهي خُصص لعدد من الطلاب ذوي الهمم، فيما جرى نقله إلى المستشفى فور وقوع الحادث.

من جانبها نعت جامعة قنا، في بيان لها، الطالب محمد عبد الرؤوف، المقيد بالفرقة الثانية بكلية الآداب، والذي توفي إثر تعرضه للغرق داخل حمام السباحة.

وأوضح بيان لجامعة قنا، بأنها تلقت إخطارًا يفيد بتعرض الطالب لحادث غرق أثناء مشاركته في النشاط الترفيهي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي.

وأضاف بيان الجامعة، بأن إدارة الجامعة قررت تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، تضم عددًا من أساتذة كلية الحقوق وممثلين عن الإدارة القانونية، حيث باشرت اللجنة أعمالها فورًا للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأكدت جامعة قنا، بأن التحقيقات تستهدف تحديد ملابسات الواقعة وبيان المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تسفر عنه نتائج التحقيق، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الطالب وزملائه.

