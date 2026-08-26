إصابة 3 أشخاص عقرهم كلب مسعور بقرية حجازة بحري فى قنا

أصيب 3 أشخاص، عقب تعرضهم للعقر من كلب مسعور بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوب قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص، عقب تعرضهم لهجوم من كلب مسعور داخل قرية حجازة بحرى بمركز قوص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص إصابة الأشخاص الثلاثة بعقر الكلب، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا العلاج والرعاية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



