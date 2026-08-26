قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يهنئ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء
متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق
الصحة: لا يوجد أي انتشار وبائي للسالمونيلا في مصر
مستشار وزير التعليم العالي: طلاب الجامعات المصرية يحتاجون إلى الدعم.. ومواهبهم قادرة على المنافسة عالميًا
البابا تواضروس من كنيسة «غربال»: الغفران يكسر دائرة الغضب وحسابات المنطق
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال على الحدود مع الصين إلى 157 قتيلا
كواليس مثيرة في واقعة السرقة الهوليودية لحمولة سيارة نقل على الطريق السريع
طعنته في قلبه.. سيدة تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه بالسلام
التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط
ربنا ينصره ويثبت أقدامه.. آمال إسماعيل تعرب عن سعادتها بعد تكريم الرئيس السيسي
الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة زد في الدوري
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة لاستحضار سيرة الرسول والاقتداء بأخلاقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 أشخاص عقرهم كلب مسعور بقرية حجازة بحري فى قنا

كلب ضال
كلب ضال
يوسف رجب

أصيب 3 أشخاص، عقب تعرضهم للعقر من كلب مسعور بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوب قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص، عقب تعرضهم لهجوم من كلب مسعور داخل قرية حجازة بحرى بمركز قوص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص إصابة الأشخاص الثلاثة بعقر الكلب، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا العلاج والرعاية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا قرية حجازة بحري كلب مسعور مركز قوص أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

امام عاشور

الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور

إمام عاشور

كريم رمزي: إمام عاشور اختار الأهلي صح.. واختيار آدم وطني كان خطأ فادحًا

ترشيحاتنا

بيراميدز

موكوينا يحشد القوة الضاربة لـ بيراميدز قبل مواجهة أبو قير للأسمدة

طلائع الجيش

طلائع الجيش يهزم منتخب السويس بتروجت بثلاثية في الدوري المصري

لياو

جلطة سراي يحصل على موافقة لياو بعد إغرائه بـ"راتب فلكي"

بالصور

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد