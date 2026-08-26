كواليس مثيرة في واقعة السرقة الهوليودية لحمولة سيارة نقل على الطريق السريع

كشف سيد محمد مصور فيديو سرقة حمولة سيارة نقل أثناء سيرها على الطريق السريع، تفاصيل الواقعة .



وقال سيد محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى"، :" وانا راجع من القاهرة على طريق الإسماعيلية الصحراوي لقيت عربية نص نقل قربت من عربية نقل محملة بضاعة وبدأوا يفتحوا باب السيارة الأخرى وبدأوا في سرقة حمولة السياراة ".

وأضاف سيد محمد:" لما الحرامية حسوا إن الناس خدت بالها طلعوا سلاح خرطوش لتهديد الناس على الطريق".

وتابع سيد محمد: " الحرامية دول مجهزين نفسيهم وعارفين بيعملوا إيه ودي طريقتهم في السرقة والعربية اللي اتسرقت دي كانت محملة فراخ مجمدة ".

