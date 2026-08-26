ربنا ينصره ويثبت أقدامه.. آمال إسماعيل تعرب عن سعادتها بعد تكريم الرئيس السيسي

أعربت الدكتورة آمال إسماعيل، الحاصلة على الدكتوراة في سن الـ83 من جامعة المنصورة، عن بالغ سعادتها وفخرها الشديد بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

وقالت أكبر حاصلة على درجة الدكتوراة في مصر والوطن العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، إنها دعت للرئيس قائلة: «ربنا ينصرك ويثبت أقدامك ويجعلك في كنفه وحرزه وعياذه وستره وأمانه، ودعيت له أن ربنا ينصره ويبقى علو نجوم السماء، وما ذلك على الله بعزيز.. الدعوة طالعة من قلبي توحد ربي، وشعب مصر كله طبعاً وشعبه وأمة محمد كلها».

أوضحت الدكتورة آمال، عن رحلتها العلمية: "أنا دخلت من ثانية.. يعني من أيام ما كنت في ثانوي ما بطلتش بقى دراسة، كنا سنة 2001 وأنا بدأت خلصت الثانوية العامة، وبعدين أول جامعة الأربع سنين بتوع الليسانس، وبعدين تمهيدي ماجستير، وبعدين الماجستير ثلاث سنين والدكتوراه ثلاث سنين.. أنا ما كنتش صغيرة وكبرت لا، أنا كبيرة كده من الأول"، مؤكدة أن العلم والإرادة لا يقفان عند سِنٍّ معينة وأن الوقت لا يفوت أبداً أمام السعي والأحلام.