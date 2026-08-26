انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب على إعلان النادي الأهلي تمديد تعاقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2030، ليستمر اللاعب مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبرووووك للأهلي ولإمام عاشور.. وبصراحة الاثنين شبه بعض».

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا تمديد تعاقد إمام عاشور حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مسيرته مع الفريق، بعدما أصبح أحد العناصر المهمة في صفوف القلعة الحمراء.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال جلسة تجديد تعاقده اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تجديد عقد إمام عاشور ليؤكد تمسك الأهلي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، في ظل تطلعات الفريق للمنافسة على جميع البطولات خلال الفترة المقبلة.