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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتخاذ إجراءات قانونية ضد العابثين.. إقبال جماهيري كبير على ماكينات تدوير البلاستيك في الدقي

إقبال على ماكينة استبدال زجاجات البلاستيك
إقبال على ماكينة استبدال زجاجات البلاستيك
أحمد زهران

شهدت ماكينات استبدال العبوات البلاستيكية والمعدنية بشارع التحرير في حي الدقي إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم لمشاركتهم التجربة، في خطوة تعكس ترسيخ الوعي البيئي وأهمية إعادة التدوير لدى الأجيال الجديدة.

وتعتمد المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة من خلال تشغيل ماكينتين كمرحلة أولى على تقديم حوافز مباشرة للمواطنين، وجاءت آلية نقاط المكافآت كالتالي:

-العبوات الصغيرة: نقطة واحدة لكل زجاجة.

-العبوات الكبيرة والكانز: نقطتان لكل عبوة.

-استبدال النقاط: يُتاح تحويل النقاط إلى رصيد مكالمات هاتفية أو مقابل مادي وفقاً للنظام المعتمد.

كما أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد العابثين بالماكينات، خاصة أن التجربة ستعمل تعديل عليها لتلافي العيوب والمشاكل والتطوير.

وتستهدف المنظومة التخلص الآمن من المخلفات القابلة لإعادة التدوير والحد من ظاهرة الفرز العشوائي والنباشين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

كما تابعت قيادات حي الدقي برئاسة المهندس محمد رزق رئيس الحي، ومشاركة نائبي رئيس الحي عماد حمدي وعبد الله عبد الحميد، بالتنسيق مع شرطة ومباحث المرافق وإدارات الإشغالات، انتظام سير العمل في محيط الماكينات حتى ساعات الصباح الباكر لضمان تذليل أي عقبات تشغيلية.

وتخضع التجربة حالياً لتقييم شامل خلال فترة التشغيل التجريبي تمهيداً لدراسة التوسع فيها وتعميمها على مناطق أخرى بالمحافظة.

محافظة الجيزة حي الدقي ماكينات استرداد العبوات البلاستيكية

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