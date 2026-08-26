محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين.. تسليم عقود عمل لثلاثة من ذوي الهمم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى رضا المواطنين.

وفي مستهل اللقاء، سلّم محافظ الجيزة ثلاثة عقود عمل لكل من محمد عبد المطلب عبد المحسن، وسمير عبد المطلب عبد المحسن من أبناء مركز ومدينة الصف، وأحمد حمادة يوسف من أبناء حي بولاق الدكرور، للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة.

وأكد المحافظ أن توفير فرص العمل لذوي الهمم يأتي في إطار حرص الدولة على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من قاطني منطقة جاردينيا (البوابة الأولى) بحدائق الأهرام بحي الهرم، بشأن وجود أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات. وبالفحص من خلال لجنة التصالح، تبين وجود طلب تصالح باسم مالك العقار، إلا أنه استكمل أعمال إنشاء الدور السادس وأقام حوائط بالدور السابع دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة، وعضوية كل من المكتب الهندسي والإدارة الهندسية بحي الهرم، لمراجعة ملف العقار بالكامل، وفحص جميع الإجراءات المتعلقة به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تنتهي إليه اللجنة من نتائج وتوصيات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات قد تثبتها أعمال الفحص.